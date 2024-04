’Classijezzando’, sfida a strumenti ’Prohibited Tapes’, che elettronica

Due appuntamenti per il sabato in musica. Oggi alle 18, all’auditorium della corale Rossini di via Livio Borri (con ingresso libero), la rassegna ’Protagonista il mandolino’, che propone il concerto ’Classijezzando’, con il Jazz Set Duo (Simone Valla, sassofoni, e Luigi Verrini, chitarra). La scelta di unire due strumenti molto diversi lascia intendere il senso della sfida: i due musicisti hanno saputo creare la loro performance con fantasia e sintesi di vari stili, dal classico al jazz alla bossa nova. La scelta di unire due strumenti talmente diversi lascia intendere il senso della sfida: il repertorio spazia dai classici alla grande tradizione musicale internazionale. Stasera alle 20.30, poi, gli Amici della musica ci invitano all’Hangar Rosso Tiepido (via Emilia est 1420/2) con Wko – Camerata degli Ammutinati (Michele Fontana, clarinetto, e Gianmarco Petrucci, marimba): i due giovanissimi musicisti, dal ricco curriculum, presenteranno il progetto ’Prohibited Tapes’ (foto), che utilizza la prassi esecutiva della musica elettronica preregistrata in simultanea con performance musicali in tempo reale.

s.m.