Claudia Lamanna ospite della Gioventù musicale Nel 2022 ha vinto l’Harp contest di Tel Aviv

La Gioventù Musicale ospita sempre nelle sue stagioni i vincitori di concorsi internazionali, che per molti interpreti sono un vero e proprio trampolino di lancio verso una brillante e luminosa carriera. Sabato 25 febbraio alle 17.30 al teatro Tempio, la Gmi accoglierà l’arpista Claudia Lucia Lamanna, che lo scorso anno ha conquistato la vittoria al prestigioso International Harp Contest di Tel Aviv, Israele. Dopo gli studi al Conservatorio ‘Nino Rota’ di Monopoli, la musicista si è perfezionata alla Norwegian Academy of music di Oslo e alla Royal Academy of music di Londra, ultimando la formazione al Mozarteum di Salisburgo: in parallelo, fin da giovanissima ha svolto un’intensa attività concertistica come solista e in orchestra. Xxx Nel suo recital modenese, Claudia Lucia Lamanna viaggerà dal Barocco al Novecento, da brani originali alle trascrizioni che lei ha stessa ha realizzato. Ascolteremo, per esempio, la celeberrima "Ciaccona in re minore" di Bach, ma anche la "Suite per arpa" di Benjamin Britten, composta nel 1969, con il gusto di reminiscenze arcaiche, così come il raffinato "Impromptu" per arpa di Gabriel Fauré (1904), intimistico e antiretorico. Potremo anche scoprire un autore poco conosciuto, Félix Máximo López (1742 - 1821) che fu organista e clavicembalista, e lavorò a fianco del pittore Goya alla corte di Madrid: l’arpista ce ne proporrà le Variazioni sul Fandango.

