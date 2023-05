Cliente non ha soldi Paga un carabiniere

Nei giorni scorsi un carabiniere in servizio ha pagato la spesa a una signora che, al momento di saldare il conto, non aveva abbastanza contanti.

E’ successo in un supermercato della nostra provincia.

La cliente era arrivata alla cassa, tutti gli articoli erano già stati scansionati e addebitati.

La signora ha estratto alcuni buoni spesa ma non erano sufficienti; non sapendo come pagare la differenza, ha così chiesto di rinunciare alla spesa, ma pare non fosse possibile perché era già stata ’battuta’ e lo scontrino fiscale emesso.

A quel punto veniva richiesto – da parte del personale del supermercato – l’intervento dei carabinieri che, dopo avere riportato alla calma la situazione, per sopperire alle necessità della signora cliente in lacrime, si sono offerti di aggiungere la differenza.

Un militare in servizio ha quindi pagato il conto e la signora è potuta torna a casa con la sua spesa.

v.r.