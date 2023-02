Cmb continua a crescere, finanziamento di 15 milioni

"Il finanziamento di 15 milioni di euro s’inserisce in un percorso di rafforzamento della struttura patrimoniale del Gruppo per supportare la crescita prevista dal nostro Piano Strategico". Marcello Modenese, Chief Financial Officer del Gruppo CMB, esprime soddisfazione a fronte della decisione di Crédit Agricole Italia e SACE che hanno confermato il loro supporto al comparto nazionale delle costruzioni e ristrutturazioni, tramite l’erogazione di un finanziamento di 15 milioni di euro, assistito da Garanzia SupportItalia di SACE a favore di CMB di Carpi, considerata una tra le più importanti imprese edili operativa in Italia e specializzata nella realizzazione di opere pubbliche e grandi infrastrutture come ospedali, edifici residenziali, stazioni stradali-ferroviarie, centri commerciali, culturali e turistici. "Questa operazione – prosegue Modenese – è un ulteriore tassello della partnership strategica con il Gruppo Crédit Agricole e prosegue la proficua collaborazione con SACE. Constatiamo con soddisfazione come il nostro percorso di crescita, capace di sfruttare le leve dell’innovazione e dell’internazionalizzazione, sia seguito e sostenuto dalle principali Banche e Istituzioni del Paese che apprezzano il nostro modello di business capace di creare valore generando un impatto positivo verso l’ambiente in una importante fase di transizione ecologica e forte innovazione". Il finanziamento ha, infatti, l’obiettivo di supportare il piano d’investimenti della Società, fornendo un sostegno tangibile per la realizzazione di ambiziosi progetti di crescita sostenibile. Garanzia SupportItalia di SACE è il nuovo strumento straordinario previsto dal Decreto Aiuti per sostenere i finanziamenti rilasciati dagli istituti di credito destinati a contrastare gli effetti negativi della crisi russo-ucraina e del caro energia sulle imprese italiane. "Il Gruppo Crédit Agricole conferma il proprio impegno al fianco delle imprese operanti nel settore delle costruzioni e ristrutturazioni, specialmente in un momento di difficile congiuntura economica come quello attuale, massimizzando l’efficacia delle opportunità del PNRR anche con soluzioni complementari alle agevolazioni statali – dichiara Marco Perocchi, responsabile Direzione Banca d’Impresa di Crédit Agricole Italia –. Il finanziamento erogato a favore di CMB, in sinergia con SACE, testimonia la nostra sensibilità nel comprendere e soddisfare le esigenze delle aziende clienti, vere e proprie eccellenze interessate ad un percorso di sviluppo sostenibile. In questo modo, generiamo valore nei territori dove operano, a beneficio dell’intera comunità". "Essere al fianco di una realtà storica e radicata nel territorio come CMB – conclude Giammarco Boccia Responsabile Corporate Finance e Canali Indiretti di SACE – ci permette di sostenere un settore strategico per l’economia italiana e fortemente impattato dal caro materie prime come quello delle costruzioni". Maria Silvia Cabri