Cmb cresce e annuncia assunzioni

Nonostante il quadro macroeconomico risulti minacciato da fattori di rischio quali l’inflazione, l’aumento dei tassi di interesse e il perdurare del conflitto russo-ucraino, Cmb, quarta impresa di costruzioni in Italia, con un preconsuntivo 2022 a 707 milioni di euro di fatturato, punterà a 730 nel 2023, continuando il suo percorso di crescita e posizionandosi ai massimi livelli storici dell’impresa. Anche dal punto di vista finanziario la Cmb di Carpi chiude un 2022 record raggiungendo il miglior risultato degli ultimi venti anni con un indebitamento finanziario netto in riduzione ad un valore di circa 25 milioni di euro. La positiva redditività dell’impresa nel 2022 si prevede in ulteriore miglioramento nel corso del 2023, anno in cui proseguirà una significativa crescita dell’organico del Gruppo.

Nei prossimi anni Cmb rafforzerà il proprio posizionamento competitivo sul mercato delle costruzioni in Italia puntando sui notevoli piani di investimenti in infrastrutture sostenibili del Pnrr e proseguirà la sua crescita sui mercati internazionali a basso rischio, continuando a esportare le specializzazioni in ambito ospedaliero e nei complessi interventi di rigenerazione urbana. Il mercato estero acquisisce sempre più importanza strategica per Cmb, che si è aggiudicata, come capofila di un raggruppamento di imprese, ulteriori lavori nell’ambito della sede Onu di Ginevra. Il nuovo contratto riguarda la ristrutturazione e la parziale demolizione di un edificio degli anni 70, riservato a sale conferenze e uffici diplomatici, che andrà adeguato a standard innovativi dal punto di vista edilizio e impiantistico, con un focus sulle condizioni di sicurezza e l’accessibilità per le persone con disabilità.

Nell’ottobre 2022, inoltre, Cmb ha pubblicato il suo primo bilancio di sostenibilità, secondo lo standard Global Reporting Initiative Sustainability (Gri).

Il budget 2023 e le proiezioni per il 2024 sono stati presentati ieri presso la sede centrale di Cmb a Carpi, con il sottosegretario alla presidenza della Regione Emilia-Romagna Davide Baruffi e la presidente del Consorzio Integra Adriana Zagarese.