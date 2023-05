Cmb, giro d’affari da 700 milioni Realizzerà la tranvia di Bologna

Il 2022 – emerge dal bilancio – si configura per la Cmb di Carpi come un anno di crescita e di rafforzamento della solidità sia operativa che finanziaria, con risultati al di sopra delle attese. La Cooperativa fa sapere di aver ridotto al suo livello record l’indebitamento finanziario, continuando "l’eccellente performance in termini di nuove aggiudicazioni", con oltre 650 milioni di euro nel 2022, segnale di una "continua e solida competitività". Il giro d’affari si conferma sui 700 milioni di euro, con una redditività operativa in netta crescita (EBITDA pari a circa 30 mln di euro) e un utile netto consolidato di oltre 4 milioni che consente la remunerazione del capitale dei soci e le tradizionali politiche di ristorno, cui verranno complessivamente destinati il 50% degli utili. "Il portafoglio ordini complessivo di 2,8 miliardi di euro è ai massimi livelli raggiunti e garantisce continuità d’azione in Italia e all’estero per il prossimo triennio". Fra le principali acquisizioni, la Linea Rossa della tranvia di Bologna, con CMB capofila insieme ad Alstom e Amplia, e un nuovo lotto per la riqualificazione con demolizione e nuova costruzione dell’Edificio E alle Nazioni Unite a Ginevra del valore di 200 milioni di CHF. "Dal punto di vista strategico – commenta il presidente Carlo Zini – dopo aver chiuso il 2022 riuscendo a contenere l’impatto dell’incremento dei costi, il 2023 si focalizzerà sul recupero della redditività anche a scapito del volume dei ricavi. Il mercato presenta buone occasioni che verranno considerate in ottica fortemente selettiva: in questo senso, d’ora in poi, valuteremo con estrema prudenza i contratti finanziati con fondi provenienti dal PNRR". Sul versante occupazionale, è proseguito l’inserimento di neolaureati, accompagnato dall’ingresso di personale esperto. Nel 2022, inoltre, CMB ha pubblicato il suo primo Bilancio di Sostenibilità. Stamattina, Assemblea dei Soci alla presenza del presidente di Legacoop Simone Gamberini e del presidente di Legacoop Produzione e Servizi Gianmaria Balducci.