Cmb, nel 2025 si prevede una forte crescita: i ricavi supereranno i 950 milioni di euro

Per il 2025 la Cmb di Carpi punta a realizzare un giro d’affari di oltre 950 milioni di euro, registrando il valore più alto mai raggiunto nella sua storia. I soci della cooperativa hanno approvato il Budget 2025 e l’aggiornamento del Piano Industriale e di Sostenibilità 2024-2026 e sono stati migliorati gli obiettivi, che puntano al miliardo alla fine 2026.

Cmb continua a beneficiare di opportunità in segmenti di mercato che necessitano di alte competenze e specializzazioni, quali la realizzazione di ospedali, di edifici complessi e di infrastrutture tranviarie. Tra le principali opere in corso di realizzazione ci sono le linee tranviarie di Bologna e Firenze, gli ospedali Gaslini di Genova (il 31 gennaio è stata posata la prima pietra della ristrutturazione), San Gerardo di Monza, Santa Chiara a Cisanello e l’ospedale di Montecchio Maggiore, mentre è già stato inaugurato quello di Pordenone.

Proseguono anche i lavori per grandi committenti privati quali lo Stabilimento di Stmicroelectronics a Catania, il grattacielo ‘sdraiato’ CityWave, nel quartiere di CityLife a Milano e il nuovo headquarter della municipalizzata a2a sempre a Milano, denominato Torre ‘Faro’. All’Estero proseguono i lavori per la ristrutturazione del Palazzo dell’Onu a Ginevra e per gli ospedali a Odense e Koge in Danimarca.

A livello operativo, il Gruppo prevede nel 2025 una performance in continua crescita con ricavi a 953 milioni di euro (+7% rispetto al 2024) ed un portafoglio ordini di 3,34 miliardi di euro circa, ben equilibrato tra lavori pubblici e privati. I Nuovi Ordini da acquisire nel 2025 ammontano a circa 920 mln di euro.

La crescita è sostenuta dall’incremento delle competenze dovute a nuovi investimenti in formazione e alla crescita in termini occupazionali del Gruppo con l’assunzione prevista di oltre 50 persone nel 2025, in linea con quelle degli scorsi anni. A inizio febbraio, inoltre, è stato firmato il nuovo Contratto Collettivo Aziendale di Lavoro, che si associa alla firma del nuovo Ccnl. Si conferma all’avanguardia nel settore delle costruzioni per la varietà dei temi trattati e per la rilevanza delle azioni previste.

Il budget e l’aggiornamento del piano sono stati presentati ieri nella sede centrale di Cmb a Carpi, per l’occasione sono intervenuti il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale, il presidente di Legacoop Simone Gamberini e il presidente di Legacoop Estense Paolo Barbieri.

m.s.c.