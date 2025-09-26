Cms, bonus per il primo figlio: "Piccolo aiuto per i dipendenti"

Bonus natalità per il primo figlio del dipendente. Ne è convinta la Cms di Marano sul Panaro, specializzata nelle lavorazioni industriali e meccanica di precisione, che ha inserito nella sua politica di welfare aziendale il bonus natalità un contributo economico di 250 euro netti alla nascita di un figlio.

Un segno che si aggiunge e integra una organizzazione aziendale attenta alla genitorialità e alla conciliazione del tempo di vita e di lavoro, la cui efficacia è testimoniata dal limitato turnover, dal tasso di fedeltà dei collaboratori e da un clima aziendale che influenza positivamente anche tutti gli aspetti relativi alla sicurezza, tanto che l’anno scorso il tasso di incidentalità è stato molto contenuto.

È la Ceo Elena Salda convinta del ruolo sociale dell’impresa.

Così, prima ancora del bonus natalità, arriva la mensilità lorda ogni dieci anni di anzianità in caso di matrimonio, con parametri adattati alle specifiche situazioni. E dopo il matrimonio e il figlio, Cms pensa anche a sostenere i genitori che devono conciliare il lavoro con la frequenza all’asilo. Da qui il nido aziendale ’Il paese dei colori’, aperto nel 2007, con accesso prioritario e garantito per i figli dei dipendenti.

"E, poiché un’azienda è parte costituente dell’ambiente in cui vive, sostiene Salda, i posti residui sono messi a disposizione delle famiglie del territorio".

Ulteriore tassello di un lavoro a misura di famiglia, è rappresentato dalla flessibilità oraria in ingresso e in uscita, entro fasce orarie prestabilite, estesa a tutto il personale. La mensa per i dipendenti è coperta al 60% da fondi aziendali. L’aggiornamento continuo, la possibilità di svolgere volontariato d’impresa in collaborazione con l’associazione Porta Aperta di Modena, la biblioteca interna all’azienda e le campagne di sensibilizzazione sulla salute per iniziative dedicate al benessere psicofisico contribuiscono a rendere realmente integrate in Cms "esigenze produttive e benessere umano".

Una filosofia che si rispecchia in tutte le molteplici attività di coinvolgimento delle maestranze, tra le quali il ’Family day’ e la ’Colazione di fine Ramadan’, un’opportunità di incontro integrazione e scambio interculturale tra i quasi 160 dipendenti.