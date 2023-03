"Cms fuori dalla crisi, ora si guarda al futuro"

C.M.S. SpA, importante gruppo aziendale di Marano attivo nella progettazione e produzione meccanica in conto terzi, con circa 180 dipendenti, ha annunciato ufficialmente ieri l’uscita dalla procedura concorsuale, avviata nel 2017, e la chiusura di tutte le pendenze. "È stato infatti emesso in data 15032023 dal Tribunale di Modena – si legge in una nota diffusa da Confindustria, a cui C.M.S. è iscritta - il visto di chiusura del Concordato in continuità di C.M.S. SpA".

Ancora, nella nota si legge: "È un risultato che l’azienda si è guadagnata in sei lunghi anni con tanto impegno e fatica, frutto del lavoro di tutti, con il supporto degli stakeholders, delle istituzioni, del mondo associativo e dei professionisti che hanno seguito fianco a fianco il management e la proprietà, nella definizione dei piani industriali da perseguire, nella relazione con gli organi della procedura, nella negoziazione e definizione degli accordi con i creditori e nell’adempimento di tutti gli impegni presi. Determinanti, nel raggiungimento della meta, sono stati i clienti e i fornitori, che in questi anni non hanno mai fatto mancare il la fiducia e il proprio sostegno all’azienda. In primo piano, naturalmente, il ruolo dei dipendenti di C.M.S. SpA, che con grande tenacia hanno contribuito al raggiungimento dell’obiettivo, affrontando i momenti di difficoltà con un forte spirito di appartenenza". Elena Salda (foto), amministratrice delegata di C.M.S., dice: "Mai ci sono mancate la determinazione, la resistenza e la volontà di andare avanti, perché crediamo fortemente nella validità del nostro progetto aziendale, ma anche e soprattutto nel valore e nelle competenze di tutti i nostri collaboratori. Il traguardo raggiunto è per tutti noi un segnale forte di fiducia e di rinnovata energia. Adesso affrontiamo il futuro con un nuovo piano industriale che ci permetterà di ricominciare a crescere, aprendoci a nuovi mercati, ampliando le nostre capacità ed estendendo la nostra operatività ad ambiti diversi. Da tempo stiamo rivolgendo l’attenzione a nuove aree di business, per diversificare il portafoglio clienti e rafforzare la nostra competitività intersettoriale. La nostra firma continuerà ad essere sempre la stessa: siamo tecnici, ingegneri, problem solver con la missione di ascoltare i bisogni dei clienti e soddisfarli al meglio". La stessa Salda ha inoltre sottolineato che C.M.S. oggi commercializza i suoi prodotti in diversi Paesi del mondo, dall’Europa agli Stati Uniti, e ha investito molto nel ricambio generazionale, assumendo diversi giovani.

Marco Pederzoli