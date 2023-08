Cna: "Allarme tassi di interesse Le imprese sono in ginocchio"

Sono negativi i segnali che si registrano tra le imprese, complici l’esaurimento della ripresa post covid e, soprattutto, la continua crescita dei tassi di interesse. È su quest’ultimo che si sofferma l’attenzione di Cna Modena, per le conseguenze che questa corsa al rialzo sta innescando anche sul nostro territorio. "Un aumento – rileva Francesco Stagi, segretario provinciale dell’Associazione – che comincia a non essere più giustificato dall’inflazione, in progressivo rallentamento, come dimostra la sua discesa dal 6,4% di giugno al 6% in Italia e dal 5,5% al 5,3% nell’Eurozona. Siamo tornati a tassi di riferimento di 15 anni fa, ma in una situazione molto più complessa e precaria di allora e con un sistema bancario che non ha certo i problemi patrimoniali del 2008".

Secondo l’ufficio studi di Cna Modena, le percentuali di aumento dei tassi di riferimento, stabilite gradualmente dalla BCE da giugno 2022, renderanno molto pesanti, in qualche caso in modo insostenibile, le rate dei mutui variabili (la grande maggioranza) già da questo mese. Nei mutui trentennali ’prima casa’ si riscontrano aumenti delle rate sino al 60.2%, mentre nei mutui chirografari aziendali l’aumento delle rate che si è registrato va dal 33,1% sino al 51,5%.

Come sottolinea Cna, "la sospensione dei mutui (cosiddetta moratoria) che attualmente rappresenta la sola risposta utile al problema, in tutti casi costituisce un sovraccosto per privati ed imprese ed influenza negativamente la concessione di nuovo credito, a causa delle severe norme bancarie europee".

"In qualche caso – aggiunge Stagi – le imprese sono state costrette a richiedere finanziamenti per far fonte alle rate dei mutui e dei prestiti, una sorta di anatocismo mascherato che va ad esclusivo vantaggio degli istituti di credito, che, proprio in virtù di questa situazione, beneficiano di marginalità molto elevate. Non a caso, dal primo aumento dei tassi (giugno 2022) il valore azionario dei principali istituti di credito è aumentato significativamente, in media del 75%".