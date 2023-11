Cna: "Evitare approcci ideologici. Interconnessione con lo scalo merci"

"Il problema vero è l’interconnessione con lo scalo merci di Marzaglia e l’uscita autostradale di Modena Nord". Cna segue con attenzione il dibattito in corso a Modena sul progetto della Campogalliano-Sassuolo. Nella sua sua disamina si mantiene ovviamente alla larga dalle considerazioni politiche del voto e si sofferma sul merito. "Alla luce delle ultime discussioni sul passante della Modena Sassuolo ci preme sottolineare come il problema vero sia l’interconnessione con lo scalo merci di Marzaglia e l’uscita autostradale di Modena Nord. Senza la soluzione a questo problema non ha senso parlare di Bretella, non possiamo rischiare che sia un’opera che nasce già obsoleta. Queste considerazioni ci riportano alla necessità di individuare processi autorizzativi più agili e tempestivi, per evitare di arrivare a soluzioni infrastrutturali inadeguate a causa dei clamorosi ritardi esecutivi!".

Un esempio su tutti "in questo senso è rappresentato dalla Cispadana, di cui si parla, ormai inutilmente, da mezzo secolo. È bene che si apra allora una riflessione sulla Modena Sassuolo, ma senza approcci ideologici e avendo ben in mente il carattere di urgenza di questo come di altri interventi sulla mobilità provinciale. Occorre guardare al futuro, ma senza aspettare che questo diventi il passato".