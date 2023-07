Cna: "Piazza Matteotti, aumentare il presidio"

"Il rischio è che prima o poi, in piazza Matteotti, avvenga una tragedia". A lanciare l’allarme sulla grave situazione di criminalità in centro storico e in particolare in piazza Matteotti e sul retro della piazza è la Cna. "Nei giorni scorsi le forze dell’ordine hanno aumentato i controlli, prevedendo presidi, ma – commenta Emanuela Bertini, presidente della Cna comunale – la zona è un luogo di degrado dove, come raccontano le cronache, si consumano episodi di microcriminalità. È chiaro che una struttura permanente di polizia contribuirebbe a sanare la situazione, anche se forse non farebbe altro che portare il problema in un’altra zona. In ogni caso si tratterebbe di una soluzione che richiederebbe tempo, mentre oggi si impongono provvedimenti urgenti". Secondo Cna uno di questi è il passaggio frequente di pattuglie e lo stazionamento, a giorni variabili e non programmati, di una camionetta nell’ambito del progetto ’Strade sicure’ dell’esercito, come accade ad esempio in piazza Grande. Poi, il posizionamento di telecamere anche nella zona delle scale, sul retro della piazza, prevedendo l’intervento rapido in caso comportamenti sospetti, ed il potenziamento dell’illuminazione.