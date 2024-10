Cna premia le start up: "Sono imprese capaci di rivoluzionare i prodotti"

È stata la sala conferenze della Chimar, azienda che fa dell’innovazione e della sostenibilità due fattori chiave della sua attività, il palcoscenico della fase modenese della ottava edizione del prestigioso Premio Cambiamenti, il contest nazionale di Cna che ha l’obiettivo di scoprire, premiare e sostenere le start-up che si sono distinte per la capacità di coniugare innovazione e tradizione, nel promuovere il territorio e nel rivoluzionare prodotti e processi. Imprese, cioè, che stanno contribuendo in modo significativo a plasmare il futuro. Sono state quindici le start-up locali si sono date appuntamento per presentare le loro attività d’impresa a una giuria composta da imprenditori, esperti e rappresentanti istituzionali. Tra i membri della giuria, il consigliere regionale Luca Sabattini, la docente del dipartimento di Economia di Unimore Giulia Tagliazucchi. Il vicesegretario generale della Camera di Commercio Massimiliano Mazzini.

Ad aggiudicarsi il primo premio, al termine delle presentazioni aziendali che si sono tenute (venerdì 25 ottobre), è stata Highverter di Modena, azienda innovativa specializzata nel noleggio di sistemi di energia bastati sulla rigenerazione di batterie al litio. Un’impresa nata proprio quest’anno, ma che offre grandi prospettive di crescita in un’ottica di sostenibilità, sia ambientale che economica.

Il secondo posto è stato assegnato a Kodai, microfermentificio artigianale di Carpi realizzato da quattro ragazzi per la produzione di kombucha, bevanda altamente frizzante, ottenuta dalla fermentazione del tè zuccherato e aromatizzata con diversi ingredienti.

Terza piazza per Sea the change, startup nonantolana che vuole facilitare i percorsi di sostenibilità aziendale attraverso progetti fi tutela degli ecosistemi marini.

Il premio speciale ’Innovazione’ di Emil Banca Credito Cooperativo, è stato consegnato da Vittoria Sanpietro a Promet-X srl, giovane azienda di Modena che si occupa dello sviluppo di software integrato con l’intelligenza artificiale.

Le prime tre classificate rappresenteranno il nostro territorio alla fase regionale di Cambiamenti, prevista per martedì 26 novembre a Bologna. È qui che verranno selezionate le finaliste che avranno l’opportunità di competere alla fase fine del Premio che si terrà a metà dicembre a Roma, per contendersi un montepremi di 20.000 euro da investire nello sviluppo d’impresa.

"Con questa iniziativa, alla quale abbiamo aderito convintamente sin dalla sua prima edizione – commenta il presidente di Cna Modena Claudio Medici - Cna continua a essere un catalizzatore di innovazione e sostenibilità, dimostrando il suo impegno nei confronti dell’innovazione e della sostenibilità d’impresa".