Cna: "Rivedere i ritmi per chi è più esposto"

Non è facile lottare contro le alte, altissime temperature di questi giorni. Temperature difficili da sostenere anche e soprattutto per chi ogni giorno si reca al lavoro e sfida i numeri che il termometro mette in bella vista: numeri che, infatti, confermano "un’estate rovente".

In questo caso, la rimodulazione degli orari può rappresentare una vera e propria scialuppa di salvataggio: in uno scenario in cui è bene – come spesso viene ricordato – evitare di esporsi nelle ore più calde, rivedere i ritmi risulta infatti una vera e propria opportunità da mettere in campo per salvaguardare la salute dei lavoratori. Così come confermano anche dal mondo dell’artigianato.

Come sottolineano da Cna Modena, "molte imprese, se possono farlo, stanno già anticipando i turni, incominciando per esempio a lavorare alle 6 del mattino per poi finire a mezzogiorno o alle tredici ed evitare così gli orari più caldi. Un metodo semplice, sì, ma opportuno".

Tra le figure maggiormente colpite in questo senso, ci sono i lattonieri: "Per loro è un periodo infernale, viste le alte, altissime temperature con cui hanno a che fare soprattutto in questi ultimi giorni – prosegue Cna Modena –. L’unica alternativa possibile però è, dove possibile, organizzare il lavoro per evitare proprio gli orari più caldi, così come è necessario concedere più soste di riposo".

Non è finita. "Da sottolineare è che esistono cicli produttivi che possono riuscire a mettere in campo questa opzione con più semplicità, altri che invece potrebbero avere più problematiche".

Insomma, l’emergenza caldo si fa sentire, ma anche solo rivedere i ritmi potrebbe consentire di riprendere un po’ di fiato.

"Speriamo che questa ondata di caldo non duri troppo a lungo, anche se in passato ci sono stati anni in cui si è prolungata. Futuri temporali potrebbero aiutare a rinfrescare l’aria, mentre dall’altra parte, tra un paio di settimane, per molti lavoratori inizieranno le ferie. E questo potrà senz’altro aiutare".