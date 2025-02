Co-housing e promesse non mantenute

Sulla carta è tutto stupendo. Si parla di comunità sociale, di inquilini che si aiutano a vicenda, di spese calmierate ed efficenze energetiche. E’ il co-housing, quell’insieme di insediamenti abitativi con alloggi privati ma spazi comuni destinati all’uso collettivo e alla condivisione tra i residenti. Sulla carta tutto bellissimo. Peccato che a Modena tutto questo spesso faccia rima con promesse non mantenute. In via Divisione Acqui, chi ha costruito prima ha incassato poi si è dileguato a metà cantiere, lasciando gli acquirenti con il cerino in mano. A Vaciglio sono i residenti a parlare, sono emerse decine di problemi. L’Amministrazione? Non può rimanere sorda alle loro richieste.