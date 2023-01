Co-housing, un’opportunità da non perdere

Continuiamo le considerazioni circa le fonti energetiche e habitat umano, sull’onda delle crisi della collettività. Ampliare il concetto del vivere in co-housing non è forse una formula positiva nella logica di una comunità più integrata? Scegliere di condividere spazi comuni, nonché servizi tipo assistenza domiciliare, pulizie, lavanderia, luoghi di ritrovo, attività d’insieme, ... non può ridurre l’impennata dei costi della vita, degli affitti, dei mutui, ...?

Il co-housing è un modo di abitare privato, le singole unità ospitando nuclei familiari autonomi, però esse non possono essere differenziate dimensionalmente e gli spazi comuni essere più ampi ed articolati?

Con tali scelte oculate e motivate si possono ottimizzare le tipologie e quindi i costi generali (energia, alimentazione, cura delle persone e delle case, infermeria, medico di base, caregiver, servizi sociali e culturali, mobilità, presenza e fruibilità delle parti pubbliche e del verde. Il co-housing, allargato ad una condivisione più solidale, porta ad una vita più attiva e coesa, che combatte la "solitudine", la non auto-sufficenza dei senior e non solo, oltre che la povertà economica. Il vivere "insieme" ricompone i valori generazionali, consente un’esistenza migliore, offrendo obiettivi e modi di vita condivisi ai diversi soggetti anziani e giovani, famiglie, singoli, lavoratori, artigiani, ... Ai sociologi, filosofi, progettisti, creativi, poeti, ...allargare gli orizzonti di tutti verso un nuovo futuro.

Giovanni Capucci