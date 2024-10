Coach Giuliani guarda già ai prossimi match: "Siamo stati aggressivi, è lo spirito giusto"

È un Alberto Giuliani soddisfatto quello che a fine partita racconta le sensazione di un match nel quale Modena ha raccolto quello che voleva e si aspettava, e ora guarda con più serenità ai prossimi terribili match in calendario: "Era l’occasione per fare tre punti e l’abbiamo sfruttata. La partita? Parto col dire che non sono riuscito a guardare la partita per i primi cinque punti dopo il ricordo dedicato a ‘Parre’.

Sul match poco da dire: quando De Cecco ha palla in mano le cose diventano più semplici e Grottazzolina nel primo set ha battuta male. La chiave di tutto l’incontro è stata il secondo parziale: qualcuno potrebbe non essere contento di essere partiti male, ma questi punto a punto ci servono di capire di che pasta siamo fatti e abbiamo credo assimilato la lezione ricevuta da Piacenza, siamo stati aggressivi sia al servizio che in difesa in quel finale di set. Si è vista la differenza rispetto al primo match di campionato, soprattutto Buchegger ha giocato col braccio caldo, mettendo a segno un ace decisivo. È quello che chiedo ai miei ragazzi in quei momenti. Non avere il braccino ma giocare forte".

La chiave è stata la facilità del cambiopalla? "Sì, noi dobbiamo iniziare a ragionare in termini di concretezza: dobbiamo comunque entrare nell’ordine di idee che la palla alta, gli attacchi staccati sono una fase della partite e quello che possiamo fare è non sbagliare, mettere l’avversario in difficoltà il più possibile, giocare accettando che non sempre si può fare punto". Parole poi sui singoli: "Ikhbayri e Mati lavorano duro in settimana e lo hanno dimostrato in campo contro Grottazzolina, Massari lo aveva fatto a Piacenza dove era stato il suo turno. Quest’anno credo ci sarà molto spazio per tutti: le partite non sono tante ma il livello del campionato è molto alto e per far salire il livello della nostra squadra abbiamo bisogno anche della panchina". Infine una battuta sull’ingresso del giovane Barbanti, classe 2006: "De Cecco è contento perché si è riposato un po’".

AHMED IKHBAYRI. Tra i protagonisti del finale anche l’opposto libico, autore di tre muri consecutivi a metà terzo set: "Sono molto felice, è meraviglioso aver giocato i miei primi punti al PalaPanini, in un’atmosfera del genere, sono davvero felice di giocare qui in questa città bellissima. Siamo partiti molto forte perché volevamo questi tre punti qualsiasi cosa succedesse, e l’energia della squadra è stata fondamentale. Abbiamo conquistato alcuni break point con grandi scambi. Perugia e Trento? Sono forse le due squadre più forti qui in Italia, ma non cambia nulla, daremo il massimo e giocheremo come siamo capaci".

Alessandro Trebbi