Coach Giuliani pensa alle occasioni perse: "Giochiamo bene, serve più freddezza"

Giuliani non l’ha presa benissimo: è dispiaciuto per la sua squadra, per l’occasione mancata. "La soddisfazione dopo non aver fatto punti da parte mia non la vedrete mai, nemmeno se giochiamo contro i marziani". L’amarezza del coach si concentra sulle occasioni perse: "Siamo stati bravi a crearcele ma poi non abbiamo saputo sfruttarle, potevamo uscire di qua sicuramente con dei punti ma non l’abbiamo fatto". Diventa difficile, dopo l’amaro epilogo, anche stilare una lista delle cose che hanno funzionato bene; più facile per l’allenatore marchigiano identificare gli aspetti su cui intervenire, a cominciare dalla capacità del nuovo acquisto Jose Gutierrez di tenere il campo: "E’ un ragazzo", prosegue Giuliani "che ha le potenzialità per diventare un bravo giocatore, e sono convinto che a Modena ci riuscirà. Manca un po’ di lucidità e in generale un po’ di freddezza nelle situazioni in cui giochiamo bene, perché già giochiamo bene in alcuni casi ma poi non riusciamo a chiudere, a fare quel pelino in più magari col braccio libero per approfittare delle situazioni". Ultimo tema quello della battuta, Piacenza formidabile e la Valsa Group un po’ meno: "Piacenza ha dentro la squadra giocatori molto buoni in questo fondamentale" conclude Giuliani, "mentre noi dobbiamo sopperire facendo bene altre cose".

E a proposito di battuta, ha fatto del suo meglio Yuri Romanò: l’opposto Azzurro ha chiuso con quattro ace e una prova complessivamente da protagonista, anzi da MVP. Risultato giusto? "Secondo me sì" sentenzia la stella della Nazionale, "ovviamente siam contenti di aver fatto tre punti in una partita andata un po’ a momenti, alcuni molto buoni per noi e altri per loro. Siamo stati bravi nel terzo e nel quarto set nell’essere un po’ più cinici". Positivo il responso sulla Valsa Group, nonostante la sconfitta: "C’è un palleggiatore che la fa giocare bene e tanti giocatori che conosco, Modena mi piaceva questa estate e mi piace anche adesso. Ha giocatori molto forti e verrà fuori tra le migliori".

Ha dato tutto dall’attacco Paul Buchegger, neo opposto gialloblù, mentre dal servizio non ha reso quanto Romanò – come del resto tutta la squadra: "Dobbiamo saper mettere pressione commettendo meno errori nel farlo" spiega a freddo, visibilmente amareggiato "per l’opportunità sfumata nel terzo set e poi di nuovo nel quarto. Abbiamo avuto delle occasioni e non le abbiamo prese. Dispiace davvero tanto perché queste sono squadre che ti regalano poco mentre oggi i regali ce li hanno dati". Quanto agli aspetti da salvare, il principale per Paul è "la grinta, che in campo c’è. Ora nella prima partita in casa dobbiamo dare il massimo e fare i tre punti"

Fabrizio Monari