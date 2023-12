"Coalizione allargata?. Diffidenti, Pd arrogante"

Pochi spiragli sull’allargamento della coalizione di centro sinistra ad altre forze di opposizione. La ‘mano aperta’ rivolta espressamente in quella direzione da Giovanni Taurasi (uno dei due nomi emersi dall’assemblea cittadina del Pd in vista delle candidature per le amministrative del 2024, accanto a Riccardo Righi, attuale assessore all’Urbanistica), non pare essere stata raccolta subito e in toto dalle opposizioni, nello specifico Carpi Futura e Movimento 5 Stelle. "Per il momento non abbiamo un nostro candidato da proporre – afferma Sergio Vascotto di Carpi Futura – né abbiamo un candidato Pd da appoggiare. Più precisamente: non appoggeremo il candidato espressione diretta del Pd (Giovanni Taurasi), mentre il candidato di ‘coalizione’ (Riccardo Righi) potrebbe avere maggiori chance, essendo espressione più ampia del centro sinistra, e avendo lavorato bene come assessore". Ma prioritariamente, per la civica, il primo punto è un altro: "Siamo contrari alle primarie, e auspichiamo che non si facciano: sarebbero solo espressione dell’inerzia, della debolezza del Pd: la stessa Schlein, incoronata con le primarie, sta facendo ‘calare il sipario’ sulle stesse, da Firenze alla Sardegna. Il Pd, quale classe dirigente di Carpi, dovrebbe essere capace di fare una scelta diretta, in base alle esigenze dei cittadini che dovrebbe conoscere dopo oltre 70 anni di governo. Il nostro auspicio è che sia scelto un candidato di coalizione e non di partito". "Se il Pd vuole intraprendere un dialogo con noi – continua Eros Andrea Gaddi, capogruppo Movimento 5 Stelle Carpi – la cosa ci fa piacere, anche perché in questi anni hanno copiato, anzi prima bocciato e poi copiato le nostre idee e proposte. Bisogna però capire se vogliono solo i nostri voti o se sono realmente interessati ad un dialogo per la città, reale e alla pari, e scendendo dal piedistallo. Siamo diffidenti, considerando la loro abituale arroganza nei dibattiti e la scarsa propensione al confronto negli anni d’esperienza in consiglio comunale". "Innanzitutto – prosegue Gaddi – rigettiamo l’idea di primarie di coalizione proposta dal Pd per il candidato sindaco. Poi, se il Pd sarà disposto a cambiare rotta su temi come Aimag, Parco Lama, nuovo ospedale, verde pubblico, ciclabili, per il bene dei cittadini troverà le porte aperte al dialogo. La nostra vicinanza è invece un cammino con Carpi Futura o con altre liste che stanno nascendo in città". Contrarietà alle primarie del Pd è espressa anche da Italia Viva: "Siamo stati invitati a partecipare all’imminente assemblea del Pd, pur non facendo noi parte dell’attuale coalizione – afferma Saverio Catellani, coordinatore Italia Viva Unione Terre d’Argine –. A chiare lettere esprimeremo la nostra contrarietà alle primarie: il Pd deve arrivare ad un sintesi, è il nostro auspicio, scegliere un solo candidato e su questa base provare a costruire una ampia coalizione. I due candidati proposti attualmente sono entrambi validi: nel caso di primarie chi potremmo appoggiare noi? Non lo decideremo certo nella seduta prossima dell’assemblea, in quanto dobbiamo prima parlarne con il direttivo e a livello provinciale. Un nostro candidato ‘in panchina’, se volessimo concorrere da soli, lo abbiamo: Alberto Allegretti, quale pura espressione del civismo. Si vedrà".

Maria Silvia Cabri