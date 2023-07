"Coalizione più ampia possibile"

Si è svolta mercoledì sera l’assemblea del Partito Democratico: un incontro molto partecipato che ha dato ufficialmente avvio al percorso per designare il candidato della coalizione di centrosinistra. "Vincere le elezioni amministrative del 2024 parlando al cuore a alla testa dei cittadini, proponendo un’idea di futuro e una visione fatte di concretezza e capacità progettuale, ed esprimendo tutto questo attraverso un candidato capace di interpretare l’immagine di una città in rapido cambiamento con una coalizione la più ampia possibile, dai partiti a sinistra del Pd fino a Carpi Futura e al civismo": questo il messaggio lanciato ai partecipanti durante l’incontro, "caratterizzato da un clima assolutamente positivo, con oltre 15 interventi, tra iscritti e dirigenti, improntati a uno spirito di collaborazione e dialogo", fanno sapere dal Pd. Introdotta dalle considerazioni di Daniela De Pietri e Carlo Affuso, rispettivamente Segretaria e Vice del Pd carpigiano, la serata si è conclusa con l’approvazione, all’unanimità, di un documento programmatico che dà il via al calendario di incontri, consultazioni e dibattiti che porteranno alla definizione del candidato sindaco di centrosinistra.