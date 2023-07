Coca e hashish, 48enne finisce in manette

Per ’schivare’ il controllo dei poliziotti aveva provato a scappare in bici. Raggiunto e bloccato, l’uomo, 48 anni, è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti: aveva con sè, infatti, 34 grammi di cocaina e 21 di hashish, già suddivisi in dosi pronte per la cessione, oltre a 645 euro in banconote di piccolo taglio. E’ successo nella notte tra mercoledì e ieri in via Emilia Ovest, vicino al Parco Ferrari.

I controlli sono stati messi in campo, con la direzione della questura, da pattuglie della squadra volante, polizia locale e reparto prevenzione crimine della polizia di Stato. Presidiati in particolare il centro storico a partire da via Emilia Centro, via Campanella, piazza Matteotti e piazza Mazzini fino a Largo Aldo Moro, per poi spostarsi nelle vie limitrofe, includendo anche via Crispi.

Nel corso del servizio si è proceduto ad effettuare verifiche, estese agli avventori, a quattro esercizi commerciali, che insistono nella zona oggetto dei controlli. Presso un bar del centro storico, è stata rilevata la mancata presenza della persona preposta alla conduzione dell’attività, per cui la polizia locale procederà alla prevista contestazione. In un altro locale, è stato identificato un cittadino straniero, di 22 anni, irregolare sul territorio italiano, trovato in possesso di 17 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish. Lo stesso è stato segnalato alla prefettura quale assuntore e posto a disposizione dell’ufficio immigrazione, che vagliata la sua posizione, ha avviato l’iter procedurale ai fini dell’espulsione. Alle 20.10, una pattuglia della volante è intervenuta, in ausilio ai militari dell’Esercito, impegnati nell’operazione ’Strade Sicure’, in quanto era stata segnalata una lite tra due persone. Uno dei due si è dato alla fuga alla vista della polizia, l’altro – un giovane straniero di 23 anni – è stato fermato e trovato in possesso di un paio di forbici. Il ragazzo è stato deferito all’autorità giudiziaria.