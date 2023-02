Coca ed ecstasy, flusso interrotto

Oltre duecentomila euro tra ecstasy e cocaina, che viaggiavano verso la riviera romagnola probabilmente per ‘confluire’ velocemente tra le mani di giovanissimi frequentatori delle discoteche. Ma la consegna è stata prontamente interrotta dagli agenti della sottosezione di Modena Nord grazie al loro intuito investigativo e all’ occhio particolarmente attento nei confronti del fenomeno. Nei giorni scorsi, infatti, a seguito di un pericoloso inseguimento sull’autostrada del sole, nel territorio modenese i poliziotti della sottosezione hanno fermato e arrestato un 35enne di Ravenna e un 39enne residente a Nocera Inferiore. All’interno dell’ Audi A6 dei due amici, infatti, la polizia ha rinvenuto a seguito della perquisizione 308 grammi di cocaina e ben oltre un chilo di Mdma, ovvero ecstasy in pasticche, custodita In tre distinte buste. Complessivamente la droga, una volta piazzata sul mercato avrebbe fruttato ai corrieri, provenienti da fuori Regione almeno duecentomila euro. I due sono stati fermati dai poliziotti dopo un inseguimento a folle velocità, appunto. Gli agenti di Modena Nord si erano resi conto subito, a quanto pare dell’Audi che viaggiava a velocità sospetta e a bordo della quale vi erano ‘volti’ altrettanto sospetti. I due sono finiti in carcere.