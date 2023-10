Cocaina ed eroina in auto e nella cantina abbandonata

Sono costantemente accesi ‘i riflettori’ delle forze dell’ordine sulle zone della città ritenute a rischio. Giovedì pomeriggio, infatti, si è svolto un altro servizio di controllo straordinario del territorio nell’ambito dell’operazione denominata "Alto impatto". Operazione che ha portato al rinvenimento di diversi quantitativi di sostanze stupefacenti e al controllo di numerose persone. I controlli sono stati disposti in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e sotto il coordinamento tecnico operativo della questura. Il dispositivo interforze, composto da personale del reparto prevenzione crimine della polizia di stato, dell’arma dei carabinieri, della guardia di finanza e della polizia locale, con un’unità cinofila antidroga, ha effettuato estese verifiche tra viale Gramsci, via del Mercato, via Diena e via Canaletto Sud, nonché al parco XXII Aprile. I controlli sono stati, poi, estesi all’intera zona Crocetta, fino a via Nonantolana e via Due Canali Nord, strada Attiraglio, via Buozzi, via Toniolo e via Cerretti. In via Nonantolana i poliziotti hanno trovato, grazie al fiuto infallibile del cane antidroga, all’interno di un’auto in sosta, cocaina ed eroina per un peso di circa trenta grammi, oltre a un passaporto intestato ad un tunisino. Nel corso della perquisizione domiciliare, effettuata nell’abitazione dello straniero, all’interno di una cantina semi abbandonata, è stata rinvenuta e sequestrata ulteriore droga: 8 grammi di eroina oltre a due bilancini di precisione. Complessivamente sono state identificate 133 persone, di cui 66 di nazionalità straniera – per ognuna delle quali è stata valutata la posizione di soggiorno sul territorio nazionale – e controllati 47 veicoli. In tutto sei le persone denunciate. Le operazioni ad alto impatto proseguiranno anche nei prossimi giorni.

v. r.