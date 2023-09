Cocaina in tasca: smascherato dal cane-antidroga

Mercoledì sera, i carabinieri della Compagnia di Sassuolo hanno eseguito dei controlli straordinari nei pressi di bar ed altri esercizi pubblici o luoghi di aggregazione del Distretto Ceramico. In centro a Sassuolo, la pattuglia del Nucleo operativo e radiomobile, con l’ausilio dell’unità cinofila della polizia locale, ha individuato e fermato un uomo a piedi, segnalato dal cane antidroga: in tasca nascondeva ventuno dosi di cocaina e 490 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illegale.

I militari quindi si sono recati presso il domicilio del pusher e qui hanno rinvenuto altre trenta dosi del medesimo stupefacente, oltre al materiale per la pesatura ed il confezionamento. Tutto è stato sequestrato ed è scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nell’ambito delle medesime attività di controllo, i carabinieri di Formigine e Maranello, insieme ai NAS di Parma, hanno eseguito ispezioni igienico-sanitarie in una macelleria e in due bar.

Sono state identificate e controllate oltre 20 persone e rilevate criticità igienico-sanitarie negli esercizi, che hanno comportato, in un caso, sanzioni amministrative per cinquemila euro.