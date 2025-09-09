’Cocciante&Mina’ a Formigine

Una serata speciale all’insegna della musica dal vivo, della solidarietà e della bellezza del centro storico di Formigine. L’appuntamento è per stasera alle 21 al Parco del Castello con il concerto ‘Cocciante&Mina’, che vedrà come protagonisti due grandi interpreti della scena musicale emiliana e non solo: Sabrina Gasparini e Lalo Cibelli (nella foto). L’iniziativa ha l’obiettivo di sostenere la Fondazione Ant Franco Pannuti Ets, impegnata nell’assistenza medico-specialistica gratuita a domicilio per i malati di tumore e nei progetti di prevenzione oncologica sul territorio. Sabrina Gasparini e Lalo Cibelli daranno voce a un viaggio musicale intenso e coinvolgente, tra i brani più amati di Mina e Riccardo Cocciante. Una sfida stilistica dei due interpreti, studiata in esclusiva per Ant e un’occasione per unire generazioni diverse.

"Dopo il grande successo del concerto dello scorso anno che ha visto il debutto della collaborazione artistica tra me e Lalo – afferma Sabrina, poliedrica figura della cultura modenese, creatrice insieme a Simonetta Aggazzotti del Salotto Culturale Modena – ora abbiamo veramente osato l’impossibile, ovvero rendere omaggio a due mostri sacri della musica italiana, Cocciante e Mina. Speriamo di incuriosire i giovani e i meno giovani". Ingresso a fronte di una donazione minima di 15 euro. L’evento è patrocinato dal Comune di Formigine.