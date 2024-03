Codice della strada: "No alla nuova riforma: i pericoli cresceranno"

Modena si mobilita, insieme a tante altre città in Italia, per fermare la revisione del Codice della Strada proposta dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che sarà discussa nei prossimi giorni in Parlamento.

L’appuntamento è domani, dalle 16.30 in via Berengario 51, vicino alla facoltà di economia. La mobilitazione è organizzata da

Ciclofficina Popolare rimessa in Movimento, Fiab Modena, Isde Modena, Legambiente Modena

Genitori ECOattivi e vi aderiscono tutte le associazioni di Aria. "Ci stiamo muovendo da tutta Italia per far sentire la nostra voce, per dire no. Queste modifiche, infatti, comporterebbero un ulteriore peggioramento della sicurezza stradale. In primis perché non sono previste misure per limitare la velocità, che è invece una delle principali cause di incidenti: le tragedie non accadono solo se si è al volante sotto effetto di stupefacente o ubriachi. Bisogna prevenire, e farlo a trecentosessanta gradi. Bisogna puntare su azioni che rendano la viabilità più sicura – commenta Davide Paltrinieri di Modena 30 e Fiab –. Anche per questo è importante tenere in considerazione questo aspetto: se si procede ad alta velocità, il cono visivo si restringe. Al contrario, se si va più piano, si hanno più possibilità di prevenire gli incidenti".

Sono 3.159 le persone morte in collisioni sulle strade nel 2022, con un aumento del 9% rispetto al 2021 e solo una leggera diminuzione rispetto al 2019. 223.475 sono stati i feriti. Il 73% delle collisioni avviene in ambito urbano. L’assenza di sicurezza stradale è la prima causa di morte per le e i giovani sotto i trent’anni. Una situazione, quella italiana, che è un’anomalia in Europa: se in Gran Bretagna i morti in strada per milione di abitanti sono 26, in Germania 34, in Spagna 36, in Italia siamo a 53. "La riforma viene proposta per salvare vite in strada – fanno sapere le associazioni che organizzano la manifestazione –, ma nella sostanza prefigura il persistere della strage. Infatti, limita pesantemente l’autonomia di azione delle amministrazioni comunali, attacca e depotenzia Ztl, aree pedonali, sosta regolamentata, controlli elettronici e mobilità ciclistica. Misure che ci allontanano dagli obiettivi del Piano Sicurezza Stradale 2030". "Ci ritroveremo in via Berengario – conclude Paltrinieri – faremo un flashmob proteggendo con scudi i pedoni che vorranno attraversare la strada".

g. d. c.