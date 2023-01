Codice Rosso, esperti a confronto "Troppe violenze, servono soluzioni"

Sono oltre 120 le donne che sono state uccise dai propri mariti, compagni o comunque prevalentemente in ambito affettivo nel corso del 2022. Una strage quotidiana. Per dar vita ad un confronto tra i protagonisti delle aule di giustizia sulle prassi applicative, criticità e prospettive future del Codice Rosso ieri l’associazione ’I care, We care’, nata dal progetto indipendente di 11 legali, provenienti da diverse città e con differenti specializzazioni, ha organizzato un convegno dedicato all’avvocatessa romana Martina Scialdone, recentemente uccisa dall’ex compagno. L’Associazione si distingue proprio per la professione dei soci, tutti avvocati a stretto contatto con le vittime della violenza, che proprio per questo sono in grado di interpretare e raccoglierne pienamente le sofferenze, le criticità, ma anche le logiche e le paure, rappresentandole e difendendole poi nelle aule di giustizia dopo le doverose denunce. Ieri l’evento ‘Violenza di genere, parliamone’ è andato in scena alla Residenza S. Filippo Neri con i saluti istituzionali di Roberto Mariani, Presidente dell’ordine degli avvocati. "Vogliamo tentare di trovare una soluzione ai tanti e crescenti fenomeni di violenza – afferma la presidente Stella Abbamonte del Foro di Cremona – spesso hanno radici culturali e abbiamo per questo iniziato a promuovere numerose attività sia nelle scuole che negli enti pubblici e privati per cercare di fare formazione e diffondere una cultura del rispetto e della non violenza". Marco Imperato, sostituto procuratore della Procura di Bologna ha sottolineato come sia importante sottolineare che il punto di vista della procura è quello del processo penale. "Nasce per la tutela dei diritti degli indagati e della repressione. Un aspetto molto complesso del nostro lavoro riguarda la tenuta della testimonianza della persona offesa, che spesso per fattori di fragilità non riesce a rimanere ferma nel suo intento di denuncia e allontanamento dalla persona che l’ha sottoposta a condotte penalmente rilevanti. Questo vuol dire che i tempi e i modi in cui si acquisiscono le testimonianze sono fondamentali: è utile utilizzare il più possibile l’incidente probatorio e come sostenere l’accusa quando la vittima non vuole più essere protetta? Questi sono i veri aspetti fondamentali".

v.r.