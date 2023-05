Coem Ceramica, sciopero prorogato

Come era stato annunciato, ieri sciopero alla Coem-Ceramica Fioranese, indetto dalle rappresentanze sindacali dell’azienda fioranese (Filctem Cgil e Fesica Cisl), dopo "la decisione della Direzione aziendale di procedere unilateralmente alla modifica dell’attuale schema orario nei reparti Presse, Smalteria e Scelta".

La mediazione sindacale non aveva dato i frutti sperati, dunque ieri braccia incrociate.

Il cambio orario "imposto" è sgradito ai lavoratori che spiegano: "Questa modifica è un anno che continua a esserci proposta. Le maestranze sono pronte ad accettare la nuova turnazione, avendo capito i problemi e le necessità aziendali, anche andando contro gli interessi famigliari che ognuno di noi ha, ma solo a patto del giusto compenso economico".

E di una trattativa. "Invece, abbiamo trovato in bacheca, a ridosso delle ferie, la comunicazione che al rientro – l’8 maggio (ieri appunto, ndr) – sarebbe partita la sperimentazione dei nuovi turni per tre mesi. Senza la firma delle Sigle sindacali, ma solo quella della Direzione produttiva. Quest’azione è vista dagli operai come una mancanza di considerazione e rispetto".

I lavoratori e le lavoratrici di Coem-Ceramica Fioranese "non avendo ricevuto nessun segnale di apertura o possibile richiesta di incontro da parte della Direzione aziendale", prorogano anche oggi lo stato di agitazione.

La decisione – fanno sapere – è stata assunta "all’unanimità" ieri durante l’assemblea fuori dai cancelli.