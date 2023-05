Coem, sciopero a oltranza. L’azienda difende i turni

"L’atteggiamento della Direzione Aziendale non cambia" e le lavoratrici e i lavoratori di Coem – Ceramica Fioranese, decidono di non arretrare: "Lo sciopero – annunciano – continua fino a data da definirsi". La polemica verte sulla modifica dello schema orario nei reparti Presse, Smalteria e Scelta. Un cambio orario "imposto" lamentano i dipendenti. L’azienda, invece, spiega in una nota: "COEM Spa opera dagli anni 70 nell’attività di produzione e commercializzazione di superfici ceramiche, tramite due marchi storici, Ceramica Fioranese e Ceramiche Coem. Negli stabilimenti di Fiorano e Roteglia di Castellarano sono impiegati 270 lavoratori prevalentemente con contratto a tempo indeterminato. A tutti vengono inoltre applicati due livelli di contrattazione, nazionale e aziendale. Le consolidate buone relazioni industriali hanno consentito di raggiungere ragionevoli punti di equilibrio nella disciplina degli orari di lavoro. Lo sciopero indetto da Filctem CGIL di Modena, Fesica Confsal e dalla RSU dello stabilimento di Fiorano interviene a distanza di quasi un anno dall’inizio del confronto sindacale sulla necessità di modificare un orario di lavoro per tutelare la competitività aziendale e la correlata salvaguardia dei livelli occupazionali. Stupisce l’intransigenza del sindacato se si considera che Coem non ha mai fatto mancare la disponibilità a ricercare ragionevoli equilibri anche sulla parte economica durante i vari incontri. Preso atto dell’indisponibilità dei sindacati e della RSU a raggiungere un’intesa, COEM ha quindi comunicato la variazione dell’orario di lavoro per un periodo sperimentale di 3 mesi, non solo nel rispetto delle norme previste dal CCNL di settore, ma concedendo anche condizioni economiche di miglior favore".