CoFest, dalla cultura al benessere Primo festival per crescere insieme

CoFest è il primo festival dedicato alla CoEvoluzione: tra venerdì 5 maggio e sabato 24 giugno quattro incontri aperti per parlare di come la comunità nella storia si evolve a contatto con ciò che la circonda, in particolar modo quando si parla di arte, di territorio, di benessere e di cultura. Una riflessione aperta per la città, dunque, sul tema del relazionarsi e dell’influenzarsi a vicenda, del crescere insieme e dell’evolversi rispetto all’approfondimento di queste quattro tematiche fortemente legate al cuore dei partner che sostengono il festival.

Nato da un’idea della cooperativa La Porta Bella (aderente a Confcooperative Terre d’Emilia), il festival è realizzato con il contributo di BCC Emilbanca e Assimoco Assicurazioni Movimento Cooperativo. CoEvoluzione è la parola chiave che il festival ha scelto di adottare per questa edizione numero zero: CoEvoluzione come evoluzione congiunta, dove il prefisso ’co’ vuole collegarsi anche ad altre parole che ben esprimono il concetto del fare insieme e dell’essere uniti in una visione di assoluto rispetto e attenzione: consapevolezza, comunità, coesistenza, condivisione, coabitazione, collaborazione, coadiuvazione. Dati i tempi che ci attendono e quelli che ci hanno coinvolto l’intenzione è quella di creare appuntamenti di cittadinanza attiva, dunque, per promuovere la coesione sociale, l’animazione e la prossimità della comunità che vive uno specifico territorio.

CoFest si svilupperà attorno a quattro tematiche centrali: Comunità e Territorio, Comunità e Benessere, Comunità e Culture, Comunità e Arte. L’apertura del festival è prevista venerdì 5 maggio con un incontro dal titolo ’Ripensare ai progetti di comunità’ focalizzato sul tema numero uno, la comunità in relazione al territorio. Appuntamento alle 15 nel salone parrocchiale di San Giovanni Evangelista (via Diena 120, Modena): terzo settore, associazionismo e pubblico si confronteranno sul tema ’Progetti di comunità e sostenibilità’ all’interno di laboratori dedicati. Alle 18:30 tavola rotonda con la partecipazione di: Andrea Bosi assessore a Lavori Pubblici, Manutenzione e decoro del Comune di Modena, prof.ssa Ulpiana Kocollari Unimore, prof. Andrea Baldazzini referente area Welfare e Terzo Settore A.I.C.C.O.N., dottor Giovanni Teneggi Confcooperative Terre d’Emilia, dottor Matteo Passini vice direttore generale EmilBanca.

Il tema due festival ’Comunità e Benessere’ si svilupperà attraverso appuntamenti dedicati venerdì 26 e sabato 27 maggio presso lo spazio verde di viale Gramsci a Modena: venerdì 26 alle 9 è in programma un incontro dedicato alle scuole dal titolo ’Muoversi, mangiare e pensare bene’, con attività motorie dedicate agli studenti. ’Comunità e Culture’ è il terzo tema del festival che vedrà la giornata di sabato 10 giugno animata da ’Giochi d’altri tempi’, sempre presso lo spazio verde di viale Gramsci a Modena. L’ultima tematica del festival, ’Comunità e Arte’, chiude questa prima edizione di CoFest sabato 24 giugno con un’iniziativa dedicata all’arte nelle strade come mezzo di comunicazione per i giovani.