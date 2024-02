Cohousing, processo per truffa. Chiesti 5 anni di condanna per l’ex presidente della società

La procura ha chiesto una condanna a 5 anni per Davide Casari, l’ex presidente della Cooperativa Modena Casa accusata di truffa, falso e altri illeciti nel processo nato dopo la vicenda del cantiere ‘fantasma’ di via Divisone Acqui, a due passi dalla Questura. Una vicenda che si trascina dal 2018 quando una ventina di famiglie investirono denaro, (fino all’80 per cento del valore degli immobili) per comprare sulla carta gli appartamenti di una palazzina destinata ad un innovativo progetto di cohousing; le caparre però sparirono e gli acquirenti si trovarono davanti a un cantiere bloccato per anni. Nel 2018 scattarono le denunce; emerse una gestione non chiara da parte della società cooperativa e Casari venne rinviato a giudizio. Ieri la richiesta del pubblico ministero Marco Niccolini; 5 anni per l’ex presidente e per la società una sanzione pari a 51 mila euro.

Fu una vicenda molto intricata. A seguito della denuncia del Comune, sulla base delle segnalazioni delle famiglie, la società venne commissariata ed emersero gli illeciti penali. I reati contestati sono pesanti; truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e truffa ai danni dei promissari acquirenti che avevano anticipato dal 50 all’80% per l’acquisto della casa. Era stata la stessa cooperativa a denunciare le ’manovre’ non chiare dell’amministratore. Parte civile nel processo, oltre ad una ventina di famiglie truffate, il Comune di Modena e la Regione Emilia Romagna, coinvolta quest’ultima in quanto il progetto prevedeva l’erogazione di fondi pubblici per incentivare l’edilizia residenziale. Secondo quanto ricostruito in sede di indagine, Casari avrebbe posto in essere artifici e raggiri presentando domande di accesso ai contributi che venivano anticipati dalla Regione al costruttore – e poi scontati dal prezzo degli alloggi – in assenza di requisiti previsti dalla legge. Tra questi l’avvenuta stipula con gli assegnatari di atti di locazione e l’attestazione della richiesta al Comune del rilascio del certificato di conformità edilizia e abitabilità, allegando in merito documentazione falsa. Nel 2019 il Comune intervenne modificando la convenzione e le famiglie poterono così completare l’acquisto al grezzo e portare a termine i lavori. La difesa di Casari, rappresentata dall’avvocato Lara Mammi ieri ha chiesto per il suo assistito l’assoluzione per tutti i capi di imputazione mentre gli avvocati Cosimo Zaccaria e Francesca Gasparini hanno chiesto l’esclusione dell’illecito amministrativo per la società. Il giudice ha rinviato a maggio per la sentenza. Dal 2022 la palazzina di via Divisione Acqui, dopo anni di abbandono e degrado non è più uno stabile ‘fantasma’; quasi tutti gli alloggi sono occupati dagli acquirenti.