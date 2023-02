"Coinvolgere i sindaci nei processi decisionali"

Alberto Bellelli, sindaco di Carpi, come mai tutti i sindaci modenesi del Pd sosterranno Bonaccini?

"Perché i sindaci e gli amministratori locali vivono quotidianamente le ansie e le speranze delle loro comunità, prendendo ogni giorno decisioni concrete e complesse. I sindaci hanno quindi bisogno di un partito che li coinvolga nei processi decisionali e allo stesso tempo il Partito ha bisogno di amministratori capaci di concretizzare a livello locale l’idea di Paese che abbiamo in testa. È stato questo il modello che abbiamo realizzato nel governo della Regione con Stefano Bonaccini presidente".

Ritiene valide le primarie aperte a tutti?

"Le primarie sono a mio parere uno strumento importante, e nella scelta del segretario hanno senso solo se precedute da una discussione congressuale. Le reputo invece fondamentali per la scelta delle candidature a sindaco, alle regionali ed alle politiche".

Di cosa ha bisogno il Pd oggi?

"Di eleggere il proprio segretario e di cominciare a parlare del paese. Dobbiamo costruire un’opposizione forte e capace di proporre un’alternativa. La platea c’è, è fatta da persone che non sono andate a votare alle quali si stanno aggiungendo i primi traditi dalle promesse di questo governo (penso alle imprese con gli ultimi provvedimenti, ai cittadini che vedono aumentare costantemente il costo della vita ad esempio). Dobbiamo saper ascoltare le paure di chi non ha più la forza di pronunciare la parola futuro. Infine serve una nuova classe dirigente, eletta per merito e non per logiche correntizie".

Quale futuro vede per la sua ’Fabrique’?

"Fabrique, che appunto non è una corrente, era nata per creare un dialogo fuori dal partito, con la società e con gli altri partiti del centrosinistra. Nel frattempo è caduto il Governo Draghi, ci troviamo la Meloni Presidente del Consiglio e stiamo chiudendo il nostro percorso congressuale. Penso che per la preparazione di un programma politico di coalizione per le prossime elezioni regionali uno spazio come Fabrique sarebbe utile".