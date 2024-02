Coinvolta e poi assolta in ’Camici sporchi’. Ora dirige il Pascia sullo scompenso cardiaco La professoressa Maria Grazia Modena, ex presidente dei cardiologi italiani, è stata coinvolta nell'inchiesta "Camici sporchi" nel 2012 ma è stata assolta in Cassazione. Attualmente dirige il Centro Pascia per lo scompenso cardiaco degli adulti.