Colazione interculturale in azienda: "Celebriamo la fine del Ramadan"

La fine del Ramadan celebrata in azienda con una colazione interculturale. È l’iniziativa di inclusività lanciata nella metalmeccanica Cms di Marano, guidata da Elena Salda. "Nell’ottica di continuare a promuovere la diversità e l’inclusione all’interno della nostra azienda, abbiamo pensato di unirci ai nostri colleghi musulmani nella celebrazione di Eid-Al Fitr, ovvero la fine del Ramadan: un mese molto importante per la comunità islamica, in cui si pratica il digiuno dall’alba al tramonto in commemorazione della prima rivelazione del Corano a Muhammad", dice l’imprenditrice. "Non si tratta solo di astinenza da cibo, bevande (inclusa l’acqua) e rapporti sessuali, ma anche da cattive azioni. Al termine di questo periodo di castità, riflessione e preghiera, i fedeli tradizionalmente festeggiano organizzando una abbondante colazione. Venerdì 12 aprile, dalle 10 alle 10.30, presso i gazebo situati tra gli stabilimenti di Cms, Cms1 e Cms2, le maestranze si ritroveranno per una merenda speciale a base di tè e biscotti arabi. Sarà un bel momento di condivisione interculturale".