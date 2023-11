Colf per pulizia e preparazione pasti Un privato di Vignola cerca 1 colf per preparare pasti, pulire la cucina e stirare vestiti per 20 ore/settimana. Richiesta conoscenza base dell'inglese (B1). Offerta di lavoro a tempo determinato di 1 anno part-time. Domande entro il 23/11/2023.