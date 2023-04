’CollaborAzioni’, strategie di educazione per insegnanti e famiglie

Oggi pomeriggio, dalle 18.30 alle 20, il Centro di Documentazione Educativa in via Nicolò Biondo 75 a Carpi, è previsto il primo appuntamento con ‘CollaborAZIONI: quando collaborare è la migliore strategia di intervento possibile", un ciclo di due incontri rivolto a famiglie, insegnanti, operatori sanitari, sociali, scolastici e cittadini, nell’ambito del progetto ‘Ri-So’ (Ritiro Sociale), organizzati dall’Azienda USL di Modena in collaborazione con l’Unione delle Terre d’Argine e il Centro per le Famiglie. L’incontro di oggi consisterà in un laboratorio teorico esperienziale condotto dalla psicologa e psicoterapeuta, referente per il Distretto del Progetto Ri-So dell’Azienda Usl di Modena, Nicole Bedetti, e da Martina Esposito, mediatrice familiare del Centro per le Famiglie dell’Unione Terre d’Argine.