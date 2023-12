Collaudatore di veicoli al Centro revisioni auto

Il Centro per l’Impiego di Mirandola ha ricevuto informazione circa la ricerca da parte del Centro revisioni auto di Finale Emilia di 1 operaioa collaudatoretrice per autoveicoli. La persona da assumere dovrà in particolare esercitare le funzioni di certificazione della regolarità delle revisioni periodiche sui veicoli in circolazione. Ai fini della assunzione sarà considerato preferibile che il candidatoa possa dimostrare il possesso dell’attestato professionale di responsabile tecnico. Pertanto, sarà indispensabile il conseguimento del relativo diploma tecnico, e il possesso della patente di guida categoria B, nonché il fatto di essere automunitoa. Saranno preferenzialmente considerate le domande di chi avrà maturato una specifica esperienza precedente nella mansione. Alla persona assunta sarà offerto un contratto a tempo indeterminato. Le domande per manifestazione di interesse al lavoro proposto vanno inviate entro il giorno 15122023 tramite il portale www.lavoroperte.regione.emilia-romagna.it o nell’app LavoroXTe