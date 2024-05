"Collegamento Sacca-zona Tempio, proposte insoddisfacenti"

Collegare meglio la zona Tempio con il quartiere Sacca si può, ma prima ci sono altri problemi da risolvere nella zona. Lo afferma Eugenia Rossi, della lista Modena per Modena. "Chi legge la proposta di collegamento viario e pedonale tra area nord e centro città dalla lista “Volta pagina”, non può non chiedersi quanto durerà il tempo dei progetti particolari scevri di una indispensabile visione di insieme della città. La proposta di nuove strutture viarie e pedonali per collegare il centro città ai quartieri nord della città, almeno da quanto si evince dalle poche righe di presentazione, non consente di definire una nuova vocazione dell’area e ha il sapore di mero escamotage elettorale. L’apertura del percorso viario tra centro storico e Manifattura tabacchi era sicuramente condivisibile ma la mancata vivibilità degli spazi della Manifattura, le ha tarpato le ali sul nascere. Meglio risolvere prima i problemi di insediamento della Manifattura e poi del collegamento. E resta preferibile una opzione di superficie, di sicuro meno costosa e priva di imprevisti costruttivi".