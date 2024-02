Collegio San Carlo, il programma. Monumenti e rinuncia al mondo nel ciclo di incontri e conferenze

La Fondazione Collegio San Carlo di Modena propone il secondo ciclo di incontri (che si concluderà a maggio) sia per il Centro culturale, sia per il Centro studi religiosi. Come spiega Gianfrancesco Zanetti, coordinatore scientifico della Fondazione San Carlo e professore ordinario di Unimore, "sotto il primo aspetto, nell’ambito di ‘Rivoluzioni’ è partita la rassegna ‘Monumenti. Il passato, la memoria, lo spazio pubblico’ (riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, grazie all’accreditamento sulla piattaforma S.O.F.I.A). I monumenti – prosegue il professor Zanetti – rappresentano la cristallizzazione della nostra memoria collettiva, nello spazio pubblico, e a fronte degli quali ci si interroga per comprendere ciò che si considera culturalmente rilevante. Mediante il ciclo di incontri si cercherà di dare una risposta a vari interrogativi: quali possono essere i significati attribuiti agli stessi diverse epoche storiche, o quale ruolo hanno svolto e svolgono nella sfera pubblica. Ancora, qual è l’importanza che le immagini e le figure hanno rivestito nel rafforzamento e nella costruzione, o al contrario nell’erosione e nella distruzione, dell’identità civica e dei legami che tengono insieme i gruppi umani? Il tutto in un percorso multidisciplinare e di lungo periodo: dalla cancellazione del passato nella cultura antica alla questione dei monumenti nell’ex Unione Sovietica, dalle controversie intorno alle statue nell’America contemporanea al rapporto conflittuale con la memoria del colonialismo in Italia, fino alla difficile relazione tra ricordo e oblio. Considerati uno strumento per perpetuare la memoria di una figura storica o di un avvenimento ritenuto particolarmente rilevante o un tentativo di celebrare il potere e i suoi rappresentanti, i monumenti sono oggetto di un ampio e vivace dibattito, che spesso ne contesta la legittimità. Al centro della discussione non vi è tanto il valore artistico delle testimonianze del passato, quanto, più in generale, il modo in cui, attraverso i monumenti, i diversi gruppi umani interpretano la loro storia in forme nella maggior parte dei casi contrastanti".

Il Centro studi religiosi propone invece il tema ‘Rinunciare al mondo. Forme di ascesi e di perfezionamento spirituale nelle tradizioni religiose’: "Il ciclo di conferenze - sottolinea Zanetti - vuole approfondire il modo in cui le diverse tradizione filosofiche e religiose hanno contemplato e giustificato anche le più estreme forme di rinuncia al mondo. In particolare, sarà possibile ricostruire l’importanza della preghiera continua nella tradizione monastica bizantina medievale; la molteplicità delle forme di ascesi, anche estreme, giapponesi; la ripresa filosofica del tema religioso dell’ascesi nel corso del XIX secolo; le forme di rifiuto della modernità nel protestantesimo statunitense; e le forme in cui una rinnovata riflessione sulla rinuncia e l’ascesi può rivelarsi utile per affrontare le sfide di un mondo contemporaneo sempre più fonte di confusione e distrazione".