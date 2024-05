Collezione in ’regalo’. Tesori della scultura alle Gallerie Estensi: "Un vero patrimonio"

di Stefano Marchetti

"Vissi d’arte, vissi d’amore..." Quante volte Raina Kabaivanska ha cantato la meravigliosa aria di Tosca, uno dei suoi cavalli di battaglia. E proprio di una storia di arte e di amore ci racconta l’affascinante mostra "Barocco da collezione", inaugurata ieri alla Galleria Estense: venti sculture in terracotta (e una in cera), venti ’gioielli’ preziosi dal Seicento all’Ottocento selezionati dalla straordinaria collezione di più di 130 opere che Franco Guandalini e la moglie Raina hanno deciso di donare alla Galleria perché possano diventare un patrimonio di bellezza per tutti. "Una collezione d’eccellenza, nata grazie a una passione di anni, che noi accogliamo con onore e che si integra perfettamente con le ricche raccolte museali, per lo più messe insieme nei secoli dagli Este, una delle più longeve dinastie italiane", sottolinea Alessandra Necci, direttrice delle Gallerie Estensi. Franco Guandalini, oggi 94enne, è farmacista per tradizione familiare ma ha sempre coltivato l’arte, il teatro, la raffinatezza. Ha studiato all’Accademia di arte drammatica di Roma, ha affiancato grandi registi come Luca Ronconi o Luchino Visconti, ha firmato anche regie d’opera con pseudonimi come Franco Rossi. E proprio sul palco del Regio di Parma, dove dirigeva la "Francesca da Rimini" di Zandonai, scoccò la scintilla (e il primo bacio) per Raina. "Così io sono diventata modenese per amore", ha ricordato anche ieri il soprano.

Da sempre appassionato di sculture in terracotta, soprattutto di ambito emiliano, già da ragazzo Guandalini inforcava la bicicletta e andava a visitare botteghe di campagna, ma anche robivecchi, rigattieri o gallerie antiquarie, alla ricerca di qualche pezzo, magari di età barocca o del primo Ottocento. "In quegli anni quel periodo della storia dell’arte non era particolarmente apprezzato", spiega Andrea Bacchi che con Federico Fischetti e Davide Lipari ha curato la mostra. "Alcune sculture, Franco le ha davvero salvate dalla spazzatura e le ha poi restaurate", ha rivelato ieri Raina. La collezione è arrivata a contare 131 sculture che Franco e Raina tengono nella loro abitazione affacciata sul parco, come silenziose amiche: "Una raccolta costruita per caso, prima coi pochi soldi che poteva avere un ragazzo poi con i guadagni dell’adulto, in un periodo, il dopoguerra, dove tutto veniva disperso", rammenta il dottor Guandalini.

"Non ho sposato un farmacista, ma un ‘geniale trovarobe’... – aggiunge Raina, con la sua verve –. Io che arrivavo da un Paese comunista, mi trovai in una casa piena di Santi e di immagini della Madonna e di Cristo". In accordo con la famiglia, Franco e Raina hanno deciso di regalare tutta la collezione alle Gallerie Estensi per tenerla unita. L’iter è stato avviato già lo scorso anno con l’allora direttrice Martina Bagnoli, e gli accordi sono stati poi seguiti da Federico Fischetti, curatore scientifico delle Gallerie. La donazione Guandalini Kabaivanska non si perfezionerà fino a quando la residenza modenese continuerà a essere abitata da loro: le opere quindi continueranno a ‘popolare’ mensole, tavoli e scaffali della loro dimora, e in seguito entreranno nelle raccolte statali. Nel frattempo, una ventina di sculture sono esposte fino al 10 novembre all’Estense, con opere di protagonisti del barocco centro italiano come Domenico Guidi e Giuseppe Mazzuoli fino a scultori e coroplasti di area emiliana, a partire da Giuseppe Maria Mazza e dal suo allievo Angelo Gabriello Piò, e una selezione di opere del primo Ottocento con il prezioso Presepe del bolognese Giovanni Putti, racchiuso nella sua teca (o ‘scarabattolo’) in legno dipinto. Tanta meraviglia.