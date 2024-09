Colli sarà in corsa per le regionali: "La politica tocca la vita di tutti"

Anna Colli, farmacista carpigiana, già consigliere comunale e presidente di Carpi Futura, si mette in gioco e si candida al Consiglio regionale. E lo fa con la lista ‘Rete Civica’ di Elena Ugolini, candidata alla presidenza della Regione Emilia Romagna, appoggiata dal centrodestra. "Per me – spiega – la politica è stato fondamentalmente un upgrade del mio percorso di vita. Ho intrapreso, con Carpi Futura, questo cammino perché mi sono accorta che la politica toccava davvero la vita di tutti e per provare a innescare dei cambiamenti virtuosi la politica è uno strumento fondamentale". Fedele al suo civismo, la farmacista ha accolto l’invito a candidarsi che la Ugolini le ha rivolto dopo l’incontro a Palazzo Europa: "Ho molta stima di Ugolini, è una persona di valore e condivido e sento mie ‘Le 6 sfide’ che compongono il suo programma. Dopo la sua richiesta mi sono presa qualche giorno per riflettere e confrontarmi con Carpi Futura che mi appoggerà in questa nuova avventura. Apprezzo il civismo di Ugolini, perché una lista civica riesce a raccogliere i delusi, chi non si sente rappresentato e le civiche sanno creare uno spazio che manca dentro alle città di partecipazione e reputo questo un ‘di più’ per la società civile tutta". Dunque, sono tre le carpigiane, donne, in corsa verso Bologna: oltre a Colli, Annalisa Arletti di Fratelli d’Italia sempre per Ugolini e Stefania Gasparini, Pd, per Michele De Pascale. "La sanità è sicuramente una delle priorità da portare in Regione – spiega Colli – ma non solo nell’ottica del nuovo ospedale, anzi, reputo necessario valorizzare la medicina territoriale, i medici di medicina generale e i pediatri, quella rete che quotidianamente si prende cura dei cittadini. E’ necessaria una nuova visione del sistema sanitario regionale, con servizi sempre più personalizzati, e il supporto, appunto, alla medicina territoriale. Ancora, promuovere nuovi modelli di scuola anche in previsione del lavoro, rivedendo l’accesso agli istituti professionali; poi i giovani, per i quali mi sono da sempre spesa e, correlato, il problema della casa che deve essere resa accessibile a tutti". Ora la aspetta un mese e mezzo di campagna elettorale: "Cercherò di fare conoscere idee e programma di Ugolini, sperando che le persone vadano a votare: questa volta c’è un nuovo progetto di valore per cambiare il paradigma di questa regione che ha tanti punti da rivedere".

Maria Silvia Cabri