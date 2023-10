Colombaro, compleanno amaro per una donna: "Ladri in casa con mia madre allettata: un incubo"

Compleanno amaro per una 65enne residente a Colombaro: era uscita con suo marito ‘per mangiare una pizza’ e quando è tornata a casa, 2 ore dopo, ha trovato la casa messa a soqquadro dai ladri. Che hanno tagliato le inferriate con un flessibile e smurato una finestra per introdursi nell’abitazione, dove si trovavano la madre della signora, allettata, e i sette cani che la 65enne e il marito tengono in casa.

"È stato un incubo: quando io e mio marito siamo rientrati a casa e abbiamo visto i cani in giardino anziché in casa, dove li avevamo lasciati, abbiamo temuto il peggio, ma credo i ladri siano stati disturbati e abbiano dovuto desistere, senza perfezionare il colpo. Anche mia mamma, grazie al cielo, sta bene".

La zona è quella a ridosso di via Giberti. La 65enne, ai carabinieri che stanno indagando per rirsalire ai malviventi, ha raccontato di aver notato, prima di uscire, un piccolo suv aggirarsi in zona.

s.f.