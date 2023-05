"Colombaro, parchi nel degrado"

"Situazione indecente". Non usa troppi giri di parole, la consigliera leghista Martina Reggianini, per descrivere lo stato di manutenzione delle aree verdi di Colombaro. "Siamo una piccola frazione, ma non per questo abbiamo minore importanza e meritiamo comunque pari cura", rivendica Reggianini, che segnala numerose criticità.

"I parchi di via Don Giberti presentano rotture nella pavimentazione dell’area giochi, non hanno illuminazione e l’unico tavolo da picnic, come del resto parte della recinzione in legno, cade a pezzi, ed in via Panaro la situazione è analoga".

Lacunosa la manutenzione delle strutture, dice Reggianini, tardive anche le operazioni di sfalcio. "Ci chiediamo come sia possibile trascurare il verde pubblico soprattutto in una frazione che la sera non ha attività aperte e dove i parchi sono tra i pochi luogi di aggregazione a disposizione della comunità".

A Colombaro, risponde l’assessore all’Ambiente Giulia Bosi, il confronto e la collaborazione con il consiglio di frazione "sono costanti: nei parchi sono stati fatti diversi lavori di manutenzione, infatti ad oggi tutti i giochi sono utilizzabili e là dove vi é una pavimentazione sconnessa procederemo alla sua manutenzione. Quanto agli sfalci – precisa Bosi – veniamo da settimane di pioggia intesa che hanno rallentato il lavoro perché si può sfalciare dopo che il terreno si é asciugato. Le varie ditte incaricate stanno procedendo quindi solamente in questi ultimi giorni sui parchi e aree verdi ma, considerando l’alto numero di zone, il lavoro verrà ultimato nella prossima settimana".