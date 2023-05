"Colonnine elettriche, tariffe libere"

"In un contesto di libero mercato e di concorrenza ogni gestore di colonnine per la ricarica elettrica può applicare le tariffe che ritiene più opportune, ma deve garantirne l’accessibilità a qualsiasi utente, indipendentemente che abbia attivato o meno con lui un contratto. E, attraverso l’interoperabilità tra operatori presente nel protocollo con l’Amministrazione, gli utenti possono accedere a qualsiasi colonnina del territorio comunale alle condizioni dell’operatore con cui hanno stipulato un contratto”.

Lo ha precisato l’assessora alla Mobilità sostenibile Alessandra Filippi. Attualmente le colonnine di ricarica a pubblico accesso esistenti e attive sul territorio comunale sono 44, per un totale di 85 punti di presa. Di queste 40 sono state installate da Hera Comm srl (in gran parte a doppio punto di ricarica), una da Enel X a tre punti di ricarica veloce a servizio del casello autostradale e tre a doppio punto di ricarica a cura di Enermia srl. Sono in corso di installazione con conclusione prevista entro fine anno altre 8 colonnine elettriche. Nell’arco dei prossimi tre anni, inoltre, sul territorio comunale verranno installate ulteriori 50 colonnine di ricarica: sono infatti recentemente stati sottoscritti altri due protocolli d’intesa con l’operatore Duferco Energia spa, che ha dichiarato di volerne installare 30, e con l’operatore Agrifer di Casarini Ottavio e figli srl, intenzionato a installarne 20.

L’assessora ha ribadito che "gli operatori che installano, gestiscono e manutengono le colonnine decidono in autonomia le tariffe da applicare senza concertarle né comunicarle al Comune. L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) – ha aggiunto – avrebbe dovuto definire le tariffe per la fornitura dell’energia elettrica per la ricarica dei veicoli nelle postazioni pubbliche e private, in modo da favorire l’uso di veicoli alimentati ad energia elettrica e da assicurare un costo dell’energia elettrica non superiore a quello previsto per i clienti domestici residenti, ma tali tariffe, ad oggi, non risultano ancora definite".