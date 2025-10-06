Colpi di testa vincenti . Cabassi, sfatato il tabù

CARPI

2

PERUGIA

0

CARPI (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Panelli, Rossini; Verza (1’st Rigo), Figoli (31’st Lombardi), Rosetti (14’st Pietra), Cecotti; Cortesi (14’st Stanzani), Casarini (37’st Forte); Sall. A disp. Scacchetti, Perta, Tcheuna, Pitti, Visani, Toure, Arcopinto, Mahrani. All. Cassani

PERUGIA (3-4-2-1): Gemello; Megelaitis, Rondolini (1’st Bartolomei), Tozzuolo; Calapai (28’st Matos), Giunti, Torrasi, Giraudo (19’st Yabre); Manzari (1’st Terrnava), Kanoute; Giardino (19’st Montevago). A disp. Moro, Nwanege, Brunori, Broh, Joselito, Tumbarello, Bacchin, Ogunseye. All. Ortolani (Braglia squalificato)

Arbitro: Gandino di Alessandria

Reti: 24’ Rossini, 35’ Casarini

Note: spettatori totali 996. Ammoniti Rondolini, Megelaitis, Rossini. Angoli 2-4. Recupero 2’pt e 5’st

Duecentododici giorni. Tanto l’ha aspettata il Carpi la vittoria al "Cabassi", arrivata 7 mesi dopo l’ultima dello scorso 7 marzo sulla Vis Pesaro. Per battere un Perugia in piena crisi, al 5° ko di fila e contestato a fine gara dai propri tifosi, la squadra di Cassani ha scelto la strada più bella, quella del dominio assoluto.

Per 45’ i biancorossi, schierati con Verza al debutto a destra da titolare e Casarini al fianco di Cortesi dietro a Sall, hanno fatto calcio e costretto gli umbri nella loro trequarti, creando occasioni e segnando due reti di testa. Nella ripresa la reazione della squadra di Braglia ha fatto perdere campo al Carpi, che però non ha rischiato quasi mai (da segnalare solo un palo di Kanoute da posizione defilata), festeggiando il terzo successo stagionale, che vale l’aggancio alla zona playoff e soprattutto il +8 sul penultimo posto.

Lo spessore della difficoltà del Perugia è nell’entrata killer di Tozzuolo su Cortesi dopo 90 secondi che Gandino non punisce col giallo. Il Carpi ci mette un quarto d’ora di possesso palla per capire che a ogni affondo può fare male. Rosetti ci prova su schema da corner (bravo Gemello), poi Cecotti su cross di Cortesi esita a calciare con lo specchio libero e si fa murare. Ma sul corner di Cortesi è Rossini a salire in cielo per l’incornata dell’1-0. Il Perugia va in tilt, lo salva Gandino che non applica il vantaggio con Figoli che è da solo in area con la porta spalancata. Non c’è nemmeno il tempo per arrabbiarsi sul contropiede due contro uno in cui Cecotti serve tardi Sall perché al 35’ da destra sfonda Verza che pesca col goniometro Casarini per il colpo di testa del raddoppio. Le mosse di Braglia (in tribuna per squalifica) con Terrnava e Bartolomei nell’intervallo non danno scosse al Perugia, che rischia subito col destro alto di Rigo, dentro per l’acciaccato Verza. Il Carpi non ha più il palleggio dei primi 45’ e perde metri, anche perché l’uscita di Rosetti e dell’acciaccato Cortesi tolgono due di quelli che hanno la personalità per chiedere palla sui piedi. I rischi restano comunque minimi, un tiro centrale di Giunti da 30 metri, il palo da posizione defilata di Kanoute (Sorzi era in controllo) e una girata centrale di Montevago. Cassani chiude con Zagnoni mediano e Lombardi ad alzare la difesa, ma il 2-0 è già in cassaforte.

Davide Setti