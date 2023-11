Colpita alla testa da un ramo. Si cerca chi lo ha tagliato

E’ ancora ricoverata in terapia intensiva, in prognosi riservata l’anziana 78enne, A.V. le sue iniziali, che è stata colpita alla testa da un ramo caduto da un albero mentre stava camminando in un bosco a Sant’Antonino di Pavullo.

L’episodio è avvenuto intorno alle 9 di mercoledì mattina in via Guicciardini. La donna, colpita improvvisamente da un ramo, è stata subito soccorsa e trasportata all’ospedale di Baggiovara ma le sue condizioni, a causa del grave trauma cranico che aveva riportato, sono apparse subito drammatiche dopo una prima visita dei sanitari intervenuti sul posto. Per quanto riguarda la dinamica dell’accaduto gli accertamenti, da parte dei carabinieri subito intervenuti sul posto, sono ancora in corso. Pare però che nulla c’entri il titolare del terreno nei pressi del quale si è verificato l’incidente. A tagliare il ramo – poi precipitato con violenza sull’anziana –, infatti, sarebbe stata una terza persona che non sarebbe stata ‘autorizzata’ all’operazione da parte del titolare del terreno in questione, che quindi non avrebbe responsabilità sull’accaduto. Un pavullese intento pare a fare ‘rifornimento’ di legna ma, appunto, sulla vicenda sono ora in corso le indagini da parte dei militari dell’Arma. Il responsabile dell’accaduto risponderà del reato di lesioni colpose. La 78enne stava passeggiando da sola nel bosco di Sant’Antonio – come era solita fare in altre occasioni – quando, purtroppo, è rimasta vittima del terribile incidente. Tutto è avvenuto in pochi istanti. Per questo motivo l’anziana non si è resa conto di quanto stava accadendo, finendo a seguito del violento colpo a terra.

v. r.