Colpito da una sponda grave un operaio

Sono gravissime le condizioni di un 54enne rimasto coinvolto ieri in un infortunio sul lavoro all’interno di un’azienda a Spezzano di Fiorano. Secondo le prime informazioni l’uomo, conducente di un mezzo era impegnato a scaricare il camion all’interno della ditta Dini Argeo di via dell’Elettronica quando, all’improvviso, è stato colpito alla testa dalla sponda dello stesso mezzo pesante, che improvvisamente avrebbe ceduto. L’operaio è caduto a terra, privo di sensi. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118, con automedica e ambulanza subito avvisati dai colleghi della vittima. Il 54enne è stato poi trasportato a Baggiovara in gravissime condizioni ed ora la sua prognosi è riservata. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la Medicina del lavoro.