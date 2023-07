Colpo all’Unicredit Rapinatore fermato con il bottino in mano dai clienti ’eroi’ del bar

di Giorgia De Cupertinis

Una pausa caffè "fuori dagli schemi". E, con tutta probabilità, impossibile da dimenticare. È quella vissuta ieri pomeriggio da sei clienti ’eroi’, in via Corassori, appena fuori dalla filiale Unicredit, quando con coraggio hanno braccato e acciuffato un rapinatore di banca in fuga, riuscendo persino a recuperare il bottino che il criminale aveva poco prima sottratto all’istituto di credito. Attimi da film, così come confermano alcuni testimoni, dove il coraggio dei sei eroi è riuscito però a riscrivere, in parte, il finale.

Stando alle prime ricostruzioni, i malviventi, due uomini dal volto coperto e armati di cutter, sono entrati nella filiale Unicredit di via Corassori (a due passi dal bar dove si trovavano i sei clienti coraggiosi) alle 13.45, durante la pausa pranzo: in quel momento la banca era chiusa al pubblico, ma all’interno si trovavano comunque quattro impiegati. Per entrare i malviventi hanno abbattuto una vetrata con la tecnica della ventosa: uno dei due criminali avrebbe minacciato con il taglierino i cassieri, facendosi consegnare del denaro dalla cassaforte. Subito dopo, i criminali avrebbero cercato di raggiungere l’auto nel parcheggio, ma uno dei due è stato fermato proprio dai sei avventori del bar e bloccato fino all’arrivo della polizia, riuscendo in questo modo a recuperare anche il bottino che il criminale aveva ancora in mano quando gli eroi si sono lanciati verso di lui.

Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti delle Volanti della polizia e uno dei rapinatori, italiano, è stato così bloccato grazie all’aiuto dei clienti eroi.

Il malvivente è stato poi portato in questura, mentre il complice è riuscito a fuggire e a far perdere le proprie tracce. Sul posto anche gli investigatori della squadra mobile, che hanno avviato tutti gli accertamenti del caso mentre la scientifica si è occupata dei rilievi, repertando tutti gli elementi presenti sulla scena del crimine. Al momento, gli investigatori stanno ancora stimando quanto sottratto, per capire se il rapinatore in fuga sia riuscito a trattenere parte della refurtiva. A riavvolgere il nastro è proprio chi, quella scena da film l’ha vista con i suoi occhi: "Intorno alle due meno un quarto, i ragazzi che stavano mangiando qui da noi erano fuori dal locale per fumarsi una sigaretta – racconta Daniela Dondi, del bar Corassori Cafè –. All’improvviso, hanno sentito un forte rumore, perché con la ventosa i rapinatori avevano tirato giù la vetrina: in quel momento tutti si sono voltati o affacciati per controllare cosa fosse successo. Hanno visto scappare i ladri con il sacco di soldi: subito, i ragazzi ne sono riusciti a bloccare uno, tenendolo fermo fino all’arrivo della polizia".

Emozioni contrastanti, infatti, si mescolano dietro al bancone del bar: "È stato un momento davvero forte, difficile anche da spiegare – prosegue –. Sono ragazzi davvero bravi, che si sono subito messi in moto per bloccare il ladro. E hanno riconsegnato i soldi che il rapinatore, braccato, aveva in mano". Non è finita. "Hanno dimostrato davvero tanto coraggio: si sono fiondati correndo contro il ladro, immobilizzandolo. Uno dei dipendenti della banca era qui da noi e lo abbiamo visto molto provato, sono venuti poi a prendere un po’ d’acqua qui al bar, per riprendersi dallo spavento". Quando i clienti eroi sono tornati, hanno inoltre raccontato ai dipendenti del bar come il ladro, vistosi acciuffato da dei semplici cittadini, abbia manifestato rabbia e incredulità: "Il ladro continuava a dire ai ragazzi di lasciarlo andare, che i soldi non erano i loro e che quindi dovevano lasciarlo stare – prosegue la barista – mentre loro rispondevano per le rime". Il secondo malvivente "è fuggito a piedi, verso via Marconi" conclude la barista.