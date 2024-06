Colpo grosso allo spaccio lungo la via Emilia. Arrestate 38 persone

Oltre trenta arresti per droga lungo la via Emilia, crocevia di attività lecite quanto illecite. L’operazione ‘Last’ è entrata nel vivo tra lunedì e ieri, portando all’esecuzione di 38 misure cautelari (20 in carcere, 16 ai domiciliari e 2 con obbligo di firma) nelle province di Piacenza, Parma, Reggio, Modena e Ravenna. Tra traffico di stupefacenti e detenzione di armi, oltre a favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, il centro nevralgico di questa fervente attività era qui, in particolare alle ex Reggiane.

Prima l’operazione ‘Exit’ sul traffico di droga ove ora sorge il Polo Innovazione, poi l’operazione ‘Rexit’ e ‘Trexit’, fino a ‘Piazzale Pulito’ e allo sgombero delle ex Officine nel settembre del 2021. Le indagini non si sono fermate e oggi, dicono gli inquirenti, il cerchio si chiude.

"Mi auguro che aver assicurato alla giustizia questi soggetti possa decongestionare dalla pressione della criminalità certe aree della città" afferma il questore di Reggio, Giuseppe Maggese. Tra gli indagati risultano cittadini italiani, albanesi, nigeriani, tunisini e marocchini; tre di loro sono donne, compagne di altri arrestati, e in due casi si tratta di titolari di attività commerciali reggiane che mascheravano l’attività di spaccio sottobanco. Per alcuni è stato emanato un mandato di arresto inter-nazionale, altri invece sono di provenienza campana e dalle intercettazioni sono emersi dei loro contatti regolari con il clan Abbinante, legato alla camorra.

Nel corso delle indagini, iniziate ad agosto 2021, sono stati effettuati altri 22 arresti in flagranza di reato e sono stati sequestrati altri 40mila euro in contanti, 4 armi da sparo e oltre 11 chili di droga di cui oltre 7 chili di cocaina e 3 di hashish. In città si era sviluppato un vero e proprio sistema di stoccaggio di droga che poi veniva redistribuita tra Nord Italia e Campania. Uno degli arrestati italiani aveva due basi, con la funzione di magazzino, tra Reggio e la zona ceramiche di Modena: le indagini della polizia reggiana si sono intrecciate con quelle della Dda di Napoli, e i contatti reiterati tra quest’ultimo e la camorra hanno fornito dettagli preziosi anche su alcuni latitanti mafiosi che ora si trovano all’estero.