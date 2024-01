Colpo grosso della Cdr arriva bomber Notari. Coppa, avanti Colombaro

Colpo grosso per la Cdr Mutina: in orange arriva bomber Fabio Notari, che si allenava alla corte di Greco da qualche settimana. Classe ’90, Notari era svincolato dall’estate dopo aver deciso di risolvere il problema alla spalla che gli aveva dato fastidio anche l’anno scorso e in Promozione è un lusso: negli ultimi 5 anni è sempre andatoin doppia cifra, con 14 reti a Formigine nel 2017-18 in Promozione, 17 l’anno dopo a Castellarano, poi 14 ancora a Formigine in Eccellenza nell’anno bloccato dal Covid, quindi dopo la pandemia 14 alla Cittadella portata a un passo dalla D nel 2021-22 e 11 l’anno scorso alla Piccardo. La Cdr è quinta in zona playoff, a -2 dalla Sanmichelese, e oggi riceve a Campogalliano il Cavezzo, mentre i sassolesi sono di scena sul campo della Quarantolese. Nelle altre gare della 2^ di ritorno spicca il derby salvezza San Felice-Fiorano, in casa anche Camposanto (con lo Sporting Scandiano) e Nextgen (a Castelvetro con la Vianese capolista), chiudono il programma Baiso-Castelnuovo e Montagna-United Carpi. In Coppa Prima un super Colombaro passa a Bologna su La Dozza per 1-0 e va ai quarti.